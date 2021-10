Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Χαβάη

Σεισμός μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε χθες Κυριακή νότια της Χαβάης, ανακοίνωσε το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί θύματα ή ζημιές, ενώ δεν εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 35 χιλιομέτρων και είχε επίκεντρο περιοχή νότια της Νααλέχου, σύμφωνα με το USGS.

A magnitude-6.2 earthquake struck just south of Hawaii’s Big Island today. Minor shaking is common for the island’s more than 186k residents. Today’s quake, although stronger than most that occur in the area, was not unusual, according to the USGS. 1/n pic.twitter.com/Xs2rJhI3qH

— temblor (@temblor) October 11, 2021