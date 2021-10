Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ στην Αλάσκα

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,9 Ρίχτερ, σημειώθηκε στην Αλάσκα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), ο σεισμός είχε μέγεθος 6,8 Ρίχτερ.

Felt #earthquake (#sismo) M6.8 strikes 222 km W of Old Harbor (#Alaska) 19 min ago. Please report to: https://t.co/faWxJ5IeEs pic.twitter.com/sHeo6gnmll

— EMSC (@LastQuake) October 11, 2021