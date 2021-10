Έκρηξη ηφαιστείου στην Ισπανία: Απομάκρυνση 800 κατοίκων από κοινότητα της Λα Πάλμα (βίντεο)

Περίπου 800 κάτοικοι του νησιού Λα Πάλμα έλαβαν εντολή να εγκαταλείψουν τις εστίες τους σήμερα, λόγω της λάβας από το ηφαίστειο Κούμπρε Βιέχα που απειλεί τα σπίτια τους.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας του αρχιπελάγους των Καναρίων ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι εξέδωσε «εντολή εκκένωσης» για διάφορες περιοχές της κοινότητας Λος Λιάνος δε Αριδάνε, στη δυτική πλευρά του νησιού. Προβλέπεται ότι προς τα εκεί θα κινηθεί το ποτάμι της λάβας τις επόμενες ώρες.

What happens when you fly a drone over the active volcano at La Palma?

This. This is what happens. pic.twitter.com/RcvThttS8R

— Alistair Hamill (@lcgeography) October 11, 2021