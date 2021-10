Διάστημα: Ο Γουίλιαμ Σάτνερ θα πάει εκεί που κανένας 90χρονος δεν έχει ξαναπάει ποτέ

Ο Γουίλιαμ Σάτνερ, ο ηθοποιός που ενσάρκωσε τον θρυλικό Κάπτεν Τζέιμς Τ. Κερκ στο τηλεοπτικό και μετά και κινηματογραφικό «Σταρ Τρεκ», πρόκειται να γίνει στα 90 του χρόνια ο γηραιότερος αστροναύτης στην ιστορία.

Ο Καναδός καλλιτέχνης που για δεκαετίες ξεχώρισε ο πρωταγωνιστής στην αμερικανική σειρά επιστημονικής φαντασίας ως… καπετάνιος του διαστημοπλοίου Έντερπραϊζ, θα έχει πλέον την ευκαιρία, όχι μόνο να πάει πραγματικά στο διάστημα, αλλά να σπάσει και το ρεκόρ του πλέον ηλικιωμένου αστροναύτη.

Την εποχή πλέον των διαστημικών τουριστών και των επιχειρηματιών που σηκώνουν δικό τους πύραυλο για μια βόλτα στα… αστέρι, ένα πραγματικό αστέρι της τηλεόρασης αλλά και του κινηματογράφου (έχει παίξει σε αρκετές ταινίες) θα εκπληρώσει το όνειρο που προφανώς είχε και έχει.

Ο Σάτνερ πρόκειται λοιπόν να μπει στο διαστημικός σκάφος New Shepard της Blue Origin και να συμμετάσχει σε δεκάλεπτη πτήση στο διάστημα, 55 ολόκληρα χρόνια αφότου έκανε το πρώτο του τηλεοπτικό ταξίδι στους γαλαξίες με το αρχικό Σταρ Τρεκ.

Έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ του γηραιότερου αστροναύτη, που κρατά από τον Ιούλιο η Γουόλι Φανκ. Η 82χρονη είχε επίσης επιβιβαστεί σε σκάφος της εταιρίας του Τζεφ Μπέζος.

