Πολύνεκρη επίθεση στη Νορβηγία: Εκτελέσεις με τόξο και βέλη στην πόλη Κόνγκσεμπεργκ

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί ακόμη τραυματίστηκαν από έναν άνδρα που χρησιμοποιώντας ένα τόξο και βέλη εξαπέλυσε επιθέσεις στην νορβηγική πόλη Κόνγκσμπεργκ.

Ο φερόμενος δράστης συνελήφθη τόνισε η αστυνομία, χωρίς προς το παρόν να γνωστοποιήσει στοιχεία της ταυτότητας του.

Πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι ο δράστης ξεκίνησε την επίθεση μέσα στο σούπερ μάρκετ Coop Extra και συνέχισε μέσα στην πόλη. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2, ο άνδρας έφερε πάνω του επίσης ένα μαχαίρι και άλλα όπλα.

Ο διοικητής της Αστυνομίας, Ειβιντ Αας, δήλωσε ότι «πολλοί άνθρωποι έχουν πεθάνει και πολλοί είναι τραυματισμένοι», χωρίς ωστόσο να αποκαλύψει τον ακριβή αριθμό των θυμάτων. Έκανε πάντως λόγο για αρκετά σημεία όπου διαπράχθηκε έγκλημα, επισημαίνοντας ότι έχει αποκλειστεί μια μεγάλη περιοχή και δόθηκε εντολή στους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι τραυματίες διακομίσθηκαν σε νοσοκομείο, αλλά δεν υπάρχουν πληροφορίες για την κατάσταση τους.

Ερωτηθείς αν η αστυνομία θεωρεί ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση, ο Ειβιντ Αας απάντησε ότι «ο χρόνος θα δείξει τι είδους κίνητρο υπήρξε για αυτήν την ενέργεια». Οι αρχές εκτιμούν ότι ο δράστης ήταν «μοναχικός λύκος» κι έδρασε μόνος του, σημειώνοντας ότι κρίνουν το συμβάν ως πολύ σοβαρό.

Σύμφωνα με την τοπική εφημερίδα Laagendalsposten, ειδικές δυνάμεις της νορβηγικής αστυνομίας, ο στρατός και πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή. Έλεγχοι διενεργούνται σε μεγάλη ακτίνα στη δυτική πλευρά της πόλης των 28.000 ανθρώπων. Η Laagendalsposten γράφει επίσης ότι έχει αποκλειστεί ολόκληρη η περιοχή γύρω από την παλιά φυλακή καθώς και το κέντρο του Κόνγκσμπεργκ.

Πληροφορίες από τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι αυτόπτης μάρτυρας είδε τον δράστη να τρέχει με την αστυνομία να τον ακολουθεί και ότι ακούστηκαν πυροβολισμοί. Ο ίδιος είδε επίσης μια γυναίκα τραυματισμένη στο έδαφος που φώναζε για βοήθεια.

Η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της χώρας, Μόνικα Μάελαντ, ενημερώνεται διαρκώς για τις εξελίξεις.

Το Κόνγκσμπεργκ βρίσκεται στο νοτιοανατολικό τμήμα της Νορβηγίας, λίγα χιλιόμετρα μακριά από το Όσλο.

Στο παρελθόν, η Νορβηγία, μια παραδοσιακά φιλήσυχη χώρα, έχει γίνει στόχος ακροδεξιών επιθέσεων.

Στις 22 Ιουλίου 2011, ο Άντερς Μπέρινγκ Μπρέιβικ σκότωσε 77 ανθρώπους με βομβιστική επίθεση κοντά στην έδρα της κυβέρνησης στο Όσλο, προτού ανοίξει πυρ εναντίον μιας θερινής κατασκήνωσης της Νεολαίας του Εργατικού Κόμματος (AUF) στο νησί Ουτόγια.

Τον Αύγουστο του 2019, ο Φίλιπ Μανσάους πυροβόλησε εναντίον ενός τεμένους κοντά στο Όσλο, προτού ακινητοποιηθεί από τους πιστούς του τεμένους, χωρίς να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο παρελθόν ο ίδιος είχε πυροβολήσει με φυλετικά κίνητρα την θετή αδελφή του, γεννημένη στην Ασία.

Αρκετά σχέδια για ισλαμιστικές επιθέσεις έχουν αποτραπεί.

