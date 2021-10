Βρετανία: Νεκρός ο βουλευτής των Συντηρητικών που δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι

Στα τραύματα του υπέκυψε ο Βρετανός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος σερ Ντέιβιντ Άμες, ο οποίος νωρίτερα δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι έξω από εκκλησία Μεθοδιστών στην περιοχή Λέι ον Σι, στο Έσσεξ όπου και εκλέγεται.

Σύμφωνα με την τοπική αστυνομία, ο δράστης συνελήφθη και δεν αναζητούν κάποιον συνεργό.

Κατά το Skynews, ο 69χρονος βουλευτής δέχθηκε πολλές μαχαιριές από τον άγνωστο άνδρα, χωρίς να έχει γίνει μέχρι στιγμής γνωστός ο λόγος.

Ο σερ Άμες βρισκόταν στο σημείο στο πλαίσιο συνάντησης με ψηφοφόρους της εκλογικής περιφέρειάς του.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας έσπευσαν στην περιοχή, την οποία απέκλεισαν σε μεγάλη ακτίνα.

Το πολιτικό γραφείο του βουλευτή, σύμφωνα με το Reuters, δεν είχε περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό.

Ο βουλευτής είχε ταχθεί υπέρ της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

A man’s been arrested following an incident in #LeighonSea.

We were called to reports of a stabbing in Eastwood Rd North shortly after 12.05pm.

A man was arrested shortly after & we’re not looking for anyone else.

We’ll bring you more info when we have it. pic.twitter.com/U3dU7btoz7

— Essex Police (@EssexPoliceUK) October 15, 2021