NASA: Η Lucy ξεκίνησε την 12ετή «Οδύσσεια» για τους Τρωικούς αστεροειδείς

Ξεκίνησε το ταξίδι της με επιτυχία η νέα φιλόδοξη αποστολή Lucy (Λούσι) της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας (NASA), που πρόκειται να κάνει εξερεύνηση για πρώτη φορά των πολυπληθών Τρωικών αστεροειδών κοντά στον Δία.

Η εκτόξευση έγινε από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα, πάνω σε ένα μεγάλο πύραυλο «Ατλας 5» της United Launch Alliance (ULA).

💎 Lucy in the sky! Our #LucyMission lifted off at 5:34am ET (9:34 UTC). https://t.co/NWDKkuUO1F pic.twitter.com/dg15ObgLmC

— NASA (@NASA) October 16, 2021