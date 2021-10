Μ. Σχοινάς: Μεγάλο ευρωπαϊκό success story το πιστοποιητικό COVID

«Μεγάλο ευρωπαϊκό success story» χαρακτηρίζει ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, το ψηφιακό πιστοποιητικό COVID.

Όπως τονίζει σε ανάρτησή του ο κ. Σχοινάς, η έκθεση για το πιστοποιητικό εμβολιασμού -την οποία υιοθέτησε σήμερα, Δευτέρα, η Κομισιόν- επιβεβαιώνει ότι η Ε.Ε. καθορίζει πρότυπα σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο ίδιος σημειώνει ότι έχουν εκδοθεί 591 εκατομμύρια πιστοποιητικά από τα κράτη μέλη, ενώ 43 χώρες είναι συνδεδεμένες στο σύστημα της Ε.Ε.

Today’s report on the rollout of the EU Digital #COVID certificate confirms EU’s role as global standard setter. Since June:

🔹591 million certificates issued by Member States

🔸 43 countries connected to the EU system

