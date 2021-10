Μπρα ντε φερ Ε.Ε. – Βαρσοβίας στο Στρασβούργο: Θυελλώδης συνεδρίαση χωρίς περιθώρια συμβιβασμού

Δεν ήταν μόνο τα πυρά της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Στη σημερινή συνεδρίαση της Ευρωβουλής στο Στρασβούργο, δεκάδες ευρωβουλευτές πήραν το λόγο και άσκησαν δριμεία κριτική κατά του Πολωνού πρωθυπουργού Μοραβιέσκι.

Η Βαρσοβία απορρίπτει τις προειδοποιήσεις των Βρυξελλών για την παραβίαση των ευρωπαϊκών αρχών κάνοντας λόγο για «εκβιασμό» δια στόματος του Πολωνού πρωθυπουργού Ματέους Μοραβιέτσκι ο οποίος δήλωσε ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ότι το Σύνταγμα παραμένει «ο υπέρτατος νόμος» για την Πολωνία.

«Απορρίπτω την γλώσσα αυτή των απειλών και του καταναγκασμού. Ο εκβιασμός εξελίσσεται σε συνήθη μέθοδο για ορισμένα κράτη μέλη, δεν βρίσκεται εκεί η βάση της δημοκρατίας», δήλωσε ο Πολωνός πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της χώρας του που αμφισβήτησε την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι των εθνικών δικαίων.

Η υπεροχή του ευρωπαϊκού δικαίου αποτελεί έναν εκ των ακρογωνιαίων λίθων του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και αποτελεί sine qua non όρο για την ένταξη ή τη συνέχιση της συμμετοχής ενός κράτους στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Με αφορμή αυτή την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Πολωνίας που θέτει σε αμφισβήτηση την υπεροχή του ευρωπαϊκού έναντι των εθνικών δικαίων, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν προειδοποίησε σήμερα ότι θα ενεργήσει για την υπεράσπιση των «κοινών αξιών» της Ε.Ε.

«Δεν θα επιτρέψουμε να τεθούν σε κίνδυνο οι κοινές μας αξίες», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

This situation must be resolved.

We want a strong Poland in a united Europe.

Polish people have played a fundamental role in making our Union whole.

We will defend their values and rights.

Poland, you are and you will always be at the heart of Europe.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 19, 2021