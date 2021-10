Άλεκ Μπάλντουιν: Πυροβόλησε θανάσιμα γυναίκα κατά τη διάρκεια γυρισμάτων

Μία γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινίας, έπειτα από πυροβολισμό από όπλο που κρατούσε ο διάσημος ηθοποιός Άλεκ Μπάλτουιν.

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο ηθοποιός πυροβόλησε με όπλο που αποτελούσε «σκηνικό αντικείμενο» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας γουέστερν «Rust» στο Νέο Μεξικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και να τραυματιστεί σοβαρά ο 48χρονος σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Εκπρόσωπος του ηθοποιού ανέφερε στο Associated Press ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε. Σύμφωνα εκπρόσωπο της παραγωγής που επικαλέστηκε ο εξειδικευμένος ιστότοπος The Hollywood Reporter, επρόκειτο για «δυστύχημα», καθώς αντί για άσφαιρα στο πιστόλι που χρησιμοποιούσε ο πρωταγωνιστής είχαν τοποθετηθεί αληθινές σφαίρες.

Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο Σόουζα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο, όπου νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ).

Κατά το Variety, το περιστατικό σημειώθηκε σε ράντσο στο Σάντε Φε.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0

— Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021