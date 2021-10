Γκάμπι Πετίτο: Στον σύντροφό της ανήκουν τα λείψανα που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα

Στον Μπράιαν Λόντρι, τον σύντροφο της Γκάμπι Πετίτο, ανήκουν τα ανθρώπινα λείψανα, που βρέθηκαν σε πάρκο της Φλόριντα, σύμφωνα με το FBI.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι τα οστά ανακαλύφθηκαν σε ένα μέρος του πάρκου που μέχρι πρόσφατα ήταν κάτω από το νερό, ενώ δεν είναι σαφές πόσο καιρό βρίσκονταν εκεί.

Με ανακοίνωσή του, το FBI ανέφερε ότι τα λείψανα αναγνωρίστηκαν με τη σύγκριση οδοντιατρικών αρχείων. Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News, στο σημείο εντοπίστηκαν κόκαλα και ένα κρανίο.

Επίσης, ένα σακίδιο πλάτης και ένα σημειωματάριο, τα οποία βρέθηκαν εκεί κοντά, θεωρείται πως ανήκουν στον ίδιο. Τι περιέχει το σημειωματάριο του Λόντρι; Ο νεαρός αυτοκτόνησε; Οι ερευνητές του FBI θα παραμείνουν στην περιοχή «αναμφίβολα πολλές ημέρες», τόνισε αξιωματούχος.

«Είναι ένα επικίνδυνο έργο για τις ομάδες έρευνας που προχωρούν μέσα σε βάλτους γεμάτους αλιγάτορες και ερπετά», επισήμανε η αστυνομία σχολιάζοντας τις έρευνες για τον Λόντρι.

#UPDATE: On October 21, 2021, a comparison of dental records confirmed that the human remains found at the T. Mabry Carlton, Jr. Memorial Reserve and Myakkahatchee Creek Environmental Park are those of Brian Laundrie. @FBITampa pic.twitter.com/ZnzbXiibTM

