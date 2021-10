Χαλίνα Χάτσινς: Ποια ήταν η 42χρονη που πυροβόλησε θανάσιμα κατά λάθος ο Άλεκ Μπάλντουιν

Μια δυναμική γυναίκα, ατίθασο πνεύμα και ονειροπόλος, ήταν η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, η οποία τραυματίστηκε θανάσιμα από πυρά όπλου που κρατούσε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust».

Η 42χρονη, με καταγωγή από την Ουκρανία, μεγάλωσε σε σοβιετική στρατιωτική βάση στον Αρκτικό Κύκλο. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στο παρελθόν εργάστηκε ως δημοσιογράφος στην Ευρώπη.

Αποφοίτησε από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου το 2015 και συμπεριελήφθη στα ανερχόμενα αστέρια του χώρου το 2019.

Η τελευταία της ανάρτηση, πριν από δύο μέρες, την εμφάνιζε να χαμογελά πάνω σε ένα άλογο, φορώντας καπέλο. «Ένα από τα προνόμια στα γυρίσματα ενός γουέστερν είναι ότι μπορείς να κάνεις ιππασία στον ελεύθερο χρόνο σου» έγραφε στη λεζάντα του βίντεο.

Το χρονικό

Όπως ανακοίνωσαν οι αρχές, ο ηθοποιός πυροβόλησε με όπλο που αποτελούσε «σκηνικό αντικείμενο» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας γουέστερν «Rust» στο Νέο Μεξικό, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς και να τραυματιστεί ο 48χρονος σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα.

Σύμφωνα εκπρόσωπο του Μπάλντουιν που επικαλέστηκε το περιοδικό People, επρόκειτο για δυστύχημα που προκλήθηκε από «αστοχία πυροβόλου όπλου με άσφαιρα».

Δεν έχουν απαγγελθεί ακόμη κατηγορίες για το περιστατικό, ανέφερε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο Σόουζα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο.

Κατά το Variety, το περιστατικό σημειώθηκε σε ράντσο στο Σάντε Φε της αμερικανικής πολιτείας Νέο Μεξικό.

I’m so sad about losing Halyna. And so infuriated that this could happen on a set. She was a brilliant talent who was absolutely committed to art and to film. ❤️ pic.twitter.com/vcdFqHsGA0 — Adam Egypt Mortimer (@adamegypt) October 22, 2021

Συντετριμμένος ο Άλεκ Μπάλντουιν

Φωτογραφίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας μετά το τραγικό περιστατικό, εμφανίζουν τον Άλεκ Μπάλντουιν να είναι συντετριμμένος.

Ο Μπάλντουιν εθεάθη δακρυσμένος καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο έξω από τα γραφεία του σερίφη, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

BREAKING: A distraught Alec Baldwin, after he accidentally shot & killed the cinematographer on the set of his new movie, & wounded the writer-director. How on earth could this have happened?

Pics: Jim Weber ⁦@thenewmexican⁩ pic.twitter.com/xrvcheLaCK — Piers Morgan (@piersmorgan) October 22, 2021

Η ταινία Rust, σε σενάριο και σκηνοθεσία του κ. Σόουζα, έχει τον Άλεκ Μπάλντουιν συμπαραγωγό και πρωταγωνιστή στον ρόλο του παράνομου Χάρλαντ Ραστ, που πάει να βοηθήσει τον 13χρονο εγγονό του ο οποίος έχει καταδικαστεί σε θάνατο δι’ απαγχονισμού για φόνο.

Τον Μάρτιο του 1993, ο 27χρονος ηθοποιός Μπράντον Λι, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας The Crow. Το όπλο είχε γεμιστεί με άσφαιρα, αλλά η αυτοψία έδειξε πως ο ηθοποιός χτυπήθηκε από σφαίρα 0,44 μπλοκαρισμένη μέσα στην κάννη που βλήθηκε όταν συμπρωταγωνιστής τράβηξε τη σκανδάλη, χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα. Η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από «αμέλεια».

Actor Alec Baldwin fired a prop gun on a movie set in New Mexico, killing cinematographer Halyna Hutchins and wounding director Joel Souza, authorities said https://t.co/oqAGhnR2ot pic.twitter.com/OG8q09OLz6 — Reuters (@Reuters) October 22, 2021

Με πληροφορίες από Reuters, BBC

