Αιθιοπία: Νέος βομβαρδισμός στην πρωτεύουσα της επαρχίας Τιγκράι

Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον της πρωτεύουσας της επαρχίας Τιγκράι, Μεκέλε, διεξήγαγε ο στρατός της Αιθιοπίας, για τέταρτη φορά αυτή την εβδομάδα.

Οι σημερινές επιδρομές είχαν στόχο ένα κέντρο εκπαίδευσης το οποίο χρησιμοποιεί το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο του Τιγκράι (TPLF), δ’ήλωσε η Μπιλέν Σεγιούμ, εκπρόσωπος του στρατού της Αιθιοπίας, επισημαίνοντας ότι αυτό «χρησιμοποιούνταν και ως ορμητήριο της τρομοκρατικής οργάνωσης» TPLF προκειμένου να εξαπολύει επιδρομές.

Η κυβέρνηση του Αιθίοπα πρωθυπουργού Άμπιι Άχμεντ είναι αντιμέτωπη εδώ και 11 μήνες με μια καταστροφική σύγκρουση στη βόρεια επαρχία Τιγκράι. Ο Άμπιι έστειλε τον ομοσπονδιακό στρατό στις 4 Νοεμβρίου 2020 για να εκδιώξει τις τοπικές δυνάμεις του TPLF, το οποίο ο Αιθίοπας πρωθυπουργός κατηγόρησε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών βάσεων.

Στα τέλη Νοεμβρίου ο Άμπιι κήρυξε τη νίκη του ομοσπονδιακού στρατού, όμως τον Ιούνιο το TPLF αντεπιτέθηκε και ανακατέλαβε μεγάλο μέρος της επαρχίας και ο στρατός αποσύρθηκε από εκεί.

Έκτοτε οι αρχές της Αιθιοπίας έχουν επιβάλει στο Τιγκράι ντε φάκτο ανθρωπιστικό μπλόκο, όπως καταγγέλλει ο ΟΗΕ.

#UPDATE Ethiopia on Friday launched fresh air strikes on the capital of its war-hit Tigray region, the fourth day this week the city has been targeted, a government spokeswoman told AFP pic.twitter.com/ePz5xheYPF

— AFP News Agency (@AFP) October 22, 2021