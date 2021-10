Ο Πογκμπά παρουσίασε το πρώτο 100% vegan ποδοσφαιρικό παπούτσι

Ο Γάλλος άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Πολ Πογκμπά, παρουσίασε το πρώτο παγκοσμίως vegan παπούτσι, το οποίο δημιούργησε σε συνεργασία με την Adidas και τη διάσημη σχεδιάστρια, Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ.

Το περιορισμένης έκδοσης μοντέλο είναι unisex και το κόστος του ανέρχεται στα 280 ευρώ.

A pinch of @paulpogba , a spoonful of @StellaMcCartney , 100% vegan.

«Πρώτα απ’ όλα είμαι ποδοσφαιριστής, αλλά έχω τεράστιο ενδιαφέρον για τη μόδα και το σχέδιο και πάντα ήθελα να το εξερευνήσω περαιτέρω. Αυτή η συνεργασία ήταν ιδιαίτερα ξεχωριστή για μένα γιατί είμαι φαν της δουλειάς της Στέλλα ΜακΚάρτνεϊ εδώ και πολύ καιρό, οπότε όταν ήρθαμε μαζί για το “The Huddle” πέρυσι και είχαμε αυτή την ιδέα, ένιωσα σαν την τέλεια ευκαιρία να δημιουργήσουμε κάτι», τόνισε ο Πολ Πογκμπά.

Ladies & gentlemen, the vegan preds 👟🌱 PP x adidas by @StellaMcCartney @WRenard on est ensemble proud you’ll wear it too 🙌🏾 #ImpossibleIsNothing pic.twitter.com/I2iWz4GzkR

— Paul Pogba (@paulpogba) October 22, 2021