Άλεκ Μπάλντουιν: Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ μου – Συνεργάζομαι με την αστυνομία

Στην πρώτη του δήλωση προχώρησε ο ηθοποιός Άλεκ Μπάλντουιν μετά το τραγικό δυστύχημα με θύμα τη 42χρονη διευθύντρια φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «Rust» στο Σάντε Φε της αμερικανικής πολιτείας Νέο Μεξικό.

«Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και συναδέλφου την οποία θαυμάζαμε. Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία προκειμένου να φανεί πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της, προσφέροντας την υποστήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους ήξεραν και αγάπησαν τη Χαλίνα», έγραψε ο Άλεκ Μπάλντουιν στο Twitter.

— AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021