Από τον Μπράντον Λι στον Άλεκ Μπάλντουιν – Τραγωδίες στα πλατό

Συγκλονισμένο το Χόλιγουντ από την τραγωδία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν, Rust.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο θάνατος της 42χρονης διευθύντριας φωτογραφίας, Χαλίνα Χάτσινς, και ο τραυματισμός του 48χρονου σκηνοθέτη, Τζόελ Σόουζα, οφείλονται σε «ατύχημα» με ένα όπλο που θα έπρεπε να ήταν γεμάτο με άσφαιρα. Η έρευνα συνεχίζεται και μέχρι στιγμής δεν έχουν ασκηθεί διώξεις, διευκρίνισε το γραφείο του σερίφη.

Σοκ έχει προκαλέσει ο θανάσιμος τραυματισμός της διευθύντριας φωτογραφίας Χαλίνα Χάτσινς στα γυρίσματά της νέας του Netflix, Rust. AP

Ο Μπόλντουιν, ο οποίος κλήθηκε να δώσει κατάθεση στην αστυνομία και αποχώρησε αμέσως μετά, εθεάθη δακρυσμένος, καθώς μιλούσε στο τηλέφωνο έξω από το γραφείο του σερίφη, στην πολιτεία του Νέου Μεξικού.

Σύμφωνα με τις αρχές, η Χάτσινς μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ ο 48χρονος σκηνοθέτης Τζόελ Σόουζα διακομίστηκε με ασθενοφόρο σε περιφερειακό ιατρικό κέντρο.

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

«Δεν υπάρχουν λόγια για να εκφράσω το σοκ και τη θλίψη μου για το τραγικό δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή της Χαλίνα Χάτσινς, μιας συζύγου, μητέρας και συναδέλφου την οποία θαυμάζαμε. Συνεργάζομαι πλήρως με την αστυνομία προκειμένου να φανεί πώς συνέβη αυτή η τραγωδία και είμαι σε επαφή με τον σύζυγό της (Χάτσινς), προσφέροντας την υποστήριξή μου σε αυτόν και την οικογένειά του. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη για τον σύζυγό της, τον γιο τους και όλους όσους ήξεραν και αγάπησαν τη Χαλίνα», ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Άλεκ Μπάλντουιν.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι συνέβη κάτι τέτοιο αυτή την εποχή…πυρά από όπλο για άσφαιρα να σκοτώσουν ένα μέλος του συνεργείου; Πρόκειται για μια φρικτή τραγωδία», δήλωσε ο ηθοποιός Τζο Μανγκανιέλο, ο οποίος είχε συνεργαστεί με την Χάτσινς στην ταινία δράσης του 2020 «Archenemy».

Η τραγωδία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια γυρισμάτων για τη νέα ταινία του Άλεκ Μπάλντουιν, Rust, ξύπνησε μνήμες από το τραγικό τέλος του γιου του Μπρους Λι, Μπράντον Λι και επανέφερε τον διάλογο για το αν συγκεκριμένοι τύποι όπλων με άσφαιρα θα πρέπει να απαγορευτούν.

Ο τραγικός θάνατος του Μπράντον Λι

Τον Μάρτιο του 1993, ο 27χρονος ηθοποιός Μπράντον Λι, ο γιος του αστέρα των ταινιών πολεμικών τεχνών Μπρους Λι, σκοτώθηκε από σφαίρα κατά τη διάρκεια του γυρίσματος της ταινίας The Crow.

Το όπλο ήταν γεμάτο με άσφαιρα, με την έρευνα να δείχνει πως σφαίρα 0,44 ήταν μπλοκαρισμένη μέσα στην κάννη που βλήθηκε, όταν ο συμπρωταγωνιστής του τράβηξε τη σκανδάλη, χτυπώντας τον στην κοιλιακή χώρα.

Brandon Lee, The Crow. Released 27 years ago. pic.twitter.com/lAtjGIuwvH — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) May 11, 2021

Τα γυρίσματα της ταινίας The Crow ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο του 1993. Στις 31 Μαρτίου 1993 έμεναν μόνο τρεις ημέρες για να τελειώσει ο Λι τα γυρίσματα. Εκείνη τη νύχτα μαγνητοσκοπούσαν μία σκηνή στο στούντιο Καρόλκο, στο Γουίλμινγκτον της Βόρειας Καρολίνας, όπου ο πρωταγωνιστής Eric Draven -Μπράντον Λι- δέχεται πυροβολισμό από τον Funboy, τον οποίο υποδυόταν ο ηθοποιός Μάικλ Μάσι.

Ο σκηνοθέτης Alex Proyas προκειμένου να ολοκληρώσει τη ταινία προσέλαβε έναν σωσία και χρησιμοποίησε ειδικά εφέ.

Η έρευνα που διενεργήθηκε κατέληξε στο συμπέρασμα ότι επρόκειτο για ανθρωποκτονία από «αμέλεια».

Μάλιστα, μετά το δυστύχημα στα γυρίσματα της ταινίας Rust, στον λογαριασμό του Μπράντον Λι, που διαχειρίζεται η αδερφή του, Σάρον, αναρτήθηκε το μήνυμα: «Οι καρδιές μας είναι με την οικογένεια της Χαλίνα Χάτσινς και του Τζόελ Σόουζα. Κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να πεθάνει από όπλο σε γυρίσματα ταινίας. Τελεία».

Our hearts go out to the family of Halyna Hutchins and to Joel Souza and all involved in the incident on “Rust”. No one should ever be killed by a gun on a film set. Period. 💔 — Brandon Bruce Lee (@brandonblee) October 22, 2021

Ο άδικος χαμός του Τζον Έρικ Χέξουμ το 1984

Τη ζωή του σε γυρίσματα ταινίας έχασε και ο ηθοποιός Τζον Έρικ Χέξουμ. Σύμφωνα με την Access Atlanta, ο θάνατός του οφείλεται σε ακούσιο τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι στα γυρίσματα της σειράς του CBS «Cover Up».

Ο Χέξουμ υποδύονταν τον Μακ Χάρπερ, το μοντέλο με το πράσινο μπερέ στην τηλεοπτική σειρά μυστηρίου. Σύμφωνα με το Entertainment Weekly, ο Χέξουμ περίμενε να ξεκινήσει το γύρισμα στις 12 Οκτωβρίου του 1984, αλλά υπήρχαν καθυστερήσεις.

Όταν έμαθε πως θα συνεχιστούν, χαριτολογώντας πήρε ένα 44 Magnum γεμάτο με σφαίρες, είπε: «Can you believe this crap?» και τράβηξε τη σκανδάλη.

ASSOCIATED PRESS

Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου έγινε χειρουργική επέμβαση, ωστόσο, παρέμεινε σε κωματώδη κατάσταση. Κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός στις 18 Οκτωβρίου.