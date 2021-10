Ηφαίστειο Λα Πάλμα: Η Ισπανία υπόσχεται να επιταχύνει τη διανομή βοήθειας (βίντεο)

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε πως η χώρα θα επιταχύνει τη διανομή της βοήθειας προς τους τομείς της γεωργίας και της αλιείας που επλήγησαν σφόδρα στη νήσο Λα Πάλμα, όπου τμήμα του κώνου του ηφαιστείου κατέρρευσε σήμερα και καυτή λάβα συνεχίζει να ρέει έναν μήνα μετά την πρώτη έκρηξη.

Jezuz, Mary & Joseph!😳😳😳 This just happened (sped up x). #LaPalma Cumbre Vieja Cone Collapse. (I think part of secondary vent went). pic.twitter.com/uTG0OKjNbp

— 🌘𝓻𝓪𝓬𝓵𝓮🕯 (@LetUsUniteHere) October 23, 2021