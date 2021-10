Σασόλι: Ένδειξη αυταρχισμού η απέλαση 10 πρέσβεων από την Τουρκία – Δεν εκφοβιζόμαστε

Την απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλά ζήτησε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, τονίζοντας πως η απέλαση των 10 πρεσβευτών από την Τουρκία είναι ένδειξη στροφής στον αυταρχισμό από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης.

«Δεν εκφοβιζόμαστε» πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ευρωβουλής σε ανάρτησή του στο Twitter.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

