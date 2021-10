Κομισιόν για Τουρκία: Παρακολουθούμε «στενά» το ζήτημα της απέλασης των 10 πρέσβεων

H Kομισιόν έχει καταγράψει και παρακολουθεί «πολύ στενά» τις εξελίξεις σχετικά με την ανακοίνωση του Ταγίπ Ερντογάν που αφορά σε δέκα πρέσβεις, οι οποίοι ζήτησαν να εφαρμοστεί η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Οσμάν Καβαλά, ανέφερε σε σχετική ερώτηση ο εκπρόσωπος της Επιτροπής αρμόδιος για τις Εξωτερικές Υποθέσεις Πίτερ Στάνο.

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Στάνο σημείωσε ότι «η όλη κατάσταση είναι σοβαρό ζήτημα, αλλά καταλαβαίνουμε ότι οι χώρες δεν έχουν ακόμη ενημερωθεί για οποιαδήποτε ενέργεια, οπότε σε αυτό το σημείο θα απέχω από το να σχολιάσω το θέμα».

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, ζήτησε το Σάββατο την απελευθέρωση του Καβαλά, τονίζοντας πως η απέλαση των 10 πρεσβευτών από την Τουρκία είναι ένδειξη στροφής στον αυταρχισμό από πλευράς τουρκικής κυβέρνησης.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

