Πραξικόπημα στο Σουδάν: Καταδίκη από ΗΠΑ – «Πάγωμα» της οικονομικής βοήθειας (βίντεο)

Η διπλωματία των ΗΠΑ καταδίκασε απερίφραστα την ανατροπή της πολιτικής κυβέρνησης από τον στρατό του Σουδάν και αξίωσε την «άμεση αποκατάστασή της» στην εξουσία, ανακοινώνοντας την αναστολή της χορήγησης οικονομικής βοήθειας 700 εκατομμυρίων δολαρίων με σκοπό να βοηθηθεί η μετάβαση της αφρικανικής χώρας στη δημοκρατία.

«Απορρίπτουμε πλήρως τη διάλυση της πολιτικής μεταβατικής κυβέρνησης και των θεσμών της και καλούμε να υπάρξει άμεση αποκατάστασή της» στην εξουσία, τόνισε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν σε ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του χθες βράδυ.

«Η σύλληψη του πρωθυπουργού (σ.σ. Αμπντάλα) Χάμντοκ και άλλων πολιτών ηγετών είναι απαράδεκτη. Οι ένοπλες δυνάμεις οφείλουν να εγγυηθούν την ασφάλειά τους και να τους απελευθερώσουν αμέσως», πρόσθεσε ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ.

Η Ουάσιγκτον εξέφρασε επίσης την ανησυχία της για τις πληροφορίες ότι έγινε χρήση όπλων εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών από τις δυνάμεις ασφαλείας του Σουδάν, καλώντας να σταματήσουν αμέσως τέτοιου είδους βίαιες ενέργειες.

«Υπό το φως των εξελίξεων αυτών, οι ΗΠΑ ανέστειλαν» τη χορήγηση της βοήθειας 700 εκατομμυρίων δολαρίων που ήταν αφιερωμένη στην προώθηση της διαδικασίας εκδημοκρατισμού, ανέφερε ο κ. Μπλίνκεν.

