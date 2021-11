Μακρόν κατά Μόρισον: Μου είπε ψέματα για τη συμφωνία με τα υποβρύχια

Ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κατηγόρησε μπροστά στις κάμερες τον Αυστραλό πρωθυπουργό Σκοτ Μόρισον ότι του είπε ψέματα για την ακύρωση της σύμβασης κατασκευής υποβρυχίων τον Σεπτέμβριο σημειώνοντας ότι χρειάζονται περισσότερα να γίνουν για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο συμμάχων.

Ειδικότερα, όταν ο Μακρόν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο αν νομίζει ότι ο Αυστραλός πρωθυπουργός ήταν ανειλικρινής μαζί του, σε ότι αφορά το θέμα της ακύρωσης της συμφωνίας ύψους 90 δισ. δολαρίων με τη χώρα του, εκείνος απάντησε: «Δεν το νομίζω απλά, το ξέρω».

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90

