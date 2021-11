ΗΠΑ: Απελπισμένος κλέφτης φορτηγού βουτά από γέφυρα (βίντεο)

Προ αδιεξόδου βρέθηκε κλέφτης οχήματος στη Φλόριντα των ΗΠΑ, υπό την πίεση της αστυνομίας που τον κυνηγούσε, και επέλεξε να αφήσει το όχημα και να βουτήξει από τη γέφυρα που βρισκόταν, στο ποτάμι, όπου και τον… ψάρεψαν οι αρχές.

Δε φάνηκε να είναι και στα καλύτερά του στο τιμόνι του μικρού φορτηγού που έκλεψε όταν η αστυνομία βρέθηκε στο κατόπι του. Προοδευτικά έχανε τον έλεγχο του οχήματος, τράκαρε στα κάγκελα που βρίσκονται στις πλαγιές της γέφυρας στη Λι Κάουντι, και όταν το φορτηγό ουσιαστικά αχρηστεύτηκε, πήρε τη… μεγάλη απόφαση.

Κατέβηκε από το όχημα και έτρεξε προς τα κάγκελα. Σαν σε σκηνή από ταινία καταδίωξης, τα καβάλησε και σάλταρε στο κενό, με το ποτάμι να τον περιμένει πολλά μέτρα παρακάτω.

NOWHERE TO RUN: Wild police chase ends with van theft suspect diving into a Florida river in futile attempt to flee authorities.

