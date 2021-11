Τραγωδία σε συναυλία στο Χιούστον: Τουλάχιστον 8 νεκροί από συνωστισμό

Τουλάχιστον οκτώ άτομα έχασαν τη ζωή τους και εκατοντάδες τραυματίστηκαν κατά την εναρκτήρια βραδιά του μουσικού φεστιβάλ Astroworld στο Χιούστον του Τέξας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο τοπικά μέσα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τραγικό περιστατικό προκλήθηκε από τον συνωστισμό που είχε δημιουργηθεί μπροστά από τη σκηνή, σε συναυλία του ράπερ Τράβις Σκοτ.

Multiple people have been taken to an area hospital in the Houston, Texas area after sustaining injuries at #ASTROWORLDFest, according to @KHOU. Video shared on Instagram Stories shows first responders performing life-saving measures on attendees. pic.twitter.com/oOLH0AU2QU

— Malik Earnest (@MalikEarnest) November 6, 2021