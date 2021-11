Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στη Νικαράγουα

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 6,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε στη Νικαράγουα, σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Είχε προηγηθεί δόνηση 5,8 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται σε θαλάσσιο χώρο ανοικτά των ακτών της χώρας, 89 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πρωτεύουσας Μανάγουα.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 30 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές.

This strong #quake (#sismo) was felt Near Coast of Nicaragua. Felt it? Report to: https://t.co/Bz6lOY8Wpn

— EMSC (@LastQuake) November 9, 2021