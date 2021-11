Κορωνοϊός – Εμβόλιο Moderna: Αξιολόγηση από EMA για χρήση σε παιδιά 6 έως 11 ετών

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε την αξιολόγηση αίτησης για επέκταση της χρήσης του εμβολίου mRNA της Moderna κατά της Covid-19, σε παιδιά ηλικίας 6 – 11.

Η επιτροπή φαρμάκων του EMA θα εξετάσει τα στοιχεία για το εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων μιας συνεχιζόμενης κλινικής μελέτης οποία συμμετέχουν παιδιά 6 – 11 ετών, προκειμένου να αποφασίσει εάν θα προβεί σε σύσταση για επέκταση της χρήσης του.

‼️ EMA starts evaluating an application to extend the use of Moderna’s #COVID19vaccine, Spikevax, to children aged 6 to 11.

