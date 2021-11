Σταύρος Λαμπρινίδης: Συνάντηση – έκπληξη με τη Ντούα Λίπα για τον πρέσβη της Ε.Ε. στις ΗΠΑ

Συνάντηση – έκπληξη με την διάσημη τραγουδίστρια Ντούα Λίπα είχε ο πρέσβης της Ε.Ε. στις ΗΠΑ Σταύρος Λαμπρινίδης, κατά τη διάρκεια γκαλά του Atlantic Council.

Ο κ. Λαμπρινίδης ανήρτησε το σχετικό στιγμιότυπο συνοδεύοντάς το μάλιστα με μία χιουμοριστική λεζάντα:

The question on everyone’s lips at the @AtlanticCouncil Leadership Awards Gala:

“Who’s that person standing next to the famous EU Ambassador?” NOT! 😄😄

What a pleasure to meet @DUALIPA, a fierce advocate for equal rights, a great artist, and an AC leadership award recipient. pic.twitter.com/Y2Ybxpa3dl

— Ambassador Stavros Lambrinidis 🇪🇺 (@EUAmbUS) November 12, 2021