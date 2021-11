Πέθανε σε ηλικία 88 ετών ο συγγραφέας Γουίλμπουρ Σμιθ

Ο νοτιοαφρικανός συγγραφέας Γουίλμπουρ Σμιθ, ο δημιουργός δεκάδων περιπετειωδών μυθιστορημάτων που μεταφράστηκαν σε όλον τον κόσμο, πέθανε χθες Σάββατο στην Κέιπ Τάουν, σε ηλικία 88 ετών, ανακοίνωσε η εκδοτική του εταιρεία.

«Ο συγγραφέας παγκόσμιων μπεστ σέλερ Γουίλμπουρ Σμιθ πέθανε απροσδόκητα το απόγευμα στο σπίτι του στην Κέιπ Τάουν, έπειτα από ένα πρωινό ανάγνωσης και γραφής, με τη γυναίκα του, τη Νίσο, στο πλάι του», αναφέρει ανακοίνωση Τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο Wilbur Smith Books.

We are sorry to announce that the beloved, global bestselling author Wilbur Smith passed away unexpectedly this afternoon at his Cape Town home, with his wife Niso by his side. https://t.co/vHT7uIiwu1 pic.twitter.com/fh91Z11G86

