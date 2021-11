Διπλός σεισμός άνω των 6 Ρίχτερ στο νότιο Ιράν

Δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις άνω των 6 Ρίχτερ σημειώθηκαν με διαφορά ενός περίπου λεπτού στο νότιο Ιράν νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωλογικών Ερευνών του Πότσνταμ. Τουλάχιστον ένα άτομο έχασε τη ζωή του.

Οι δονήσεις -6,1 Ρίχτερ η πρώτη και 6,5 Ρίχτερ η δεύτερη- έγιναν αισθητές και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση του Ιράν, έχουν αναπτυχθεί συνεργεία διάσωσης.

Το επίκεντρο των δονήσεων εντοπίζεται περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης Μπαντάρ Αμπάς, ενώ το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 10 χιλιόμετρα.

Κατά το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC), οι σεισμοί είχαν μέγεθος 6 και 6,3 Ρίχτερ αντιστοίχως.

Those car suspensions 😬 https://t.co/a7CXs3OufR

M6.3 #earthquake (#زلزله) strikes 62 km NW of Bandar ‘Abbās (#Iran) 34 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/SMX4AuOTbs

— EMSC (@LastQuake) November 14, 2021