Λιβύη: Υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές ο Χαφτάρ

Ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ θα είναι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της Λιβύης που θα διεξαχθούν τον επόμενο μήνα, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε τηλεοπτικό μήνυμά του.

«Ανακοινώνω τη υποψηφιότητά μου στις προεδρικές εκλογές, όχι επειδή κυνηγώ την εξουσία, αλλά για να οδηγήσω τον λαό μας προς τη δόξα, την πρόοδο και την ευημερία», δήλωσε.

#UPDATES Military strongman of eastern Libya, Khalifa Haftar, says will run for president

“I declare my candidacy for the presidential election, not because I am chasing power but because I want to lead our people towards glory, progress and prosperity” pic.twitter.com/yvAc7GvpS6

