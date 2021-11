Βρετανία: Αντιδράσεις για την έπαρση σημαίας του ψευδοκράτους σε δημαρχείο του Λονδίνου (βίντεο)

Αντιδράσεις από την οργανωμένη ομογένεια, από Βρετανούς πολιτικούς αλλά και από πολίτες προκάλεσε η έπαρση της σημαίας του ψευδοκράτους στον ιστό του δημαρχείου του Waltham Forest στο ΒΑ Λονδίνο το πρωί της Δευτέρας, με αφορμή την «επέτειο» της παράνομης μονομερούς ανακήρυξης του ψευδοκράτους.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ, η ύψωση της σημαίας διοργανώθηκε από Τουρκοκύπριους δημοτικούς συμβούλους και πολίτες, με την έγκριση του δημοτικού συμβουλίου.

Very interesting! Turkish Republic of Northern Cyprus flag raised to tune of Turkish national anthem outside Waltham Forest Town Hall in London. Is this for Remembrance Sunday or for today’s anniversary of the establishment of the unrecognised Turkish Cypriot state? @wfcouncil pic.twitter.com/SUEtIkyYbV

Μετά από τις αντιδράσεις και την επισήμανση προς τον δήμο ότι πρόκειται για σημαία ενός παράνομου και μη διεθνώς αναγνωρισμένου καθεστώτος, η επικεφαλής του δημοτικού συμβουλίου του Waltham Forest Γκρέις Γουίλιαμς απολογήθηκε δημοσίως.

«Το δημοτικό συμβούλιο του Waltham Forest απολογείται για την προσβολή που προκάλεσε η έπαρση της σημαίας της Βόρειας Κύπρου, η οποία έχει πλέον απομακρυνθεί. Αποδεχόμαστε ότι αυτή παραμένει μία διαφιλονικούμενη περιοχή που δεν αναγνωρίζεται από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου και δε θα την υψώσουμε ξανά στο μέλλον», ανέφερε η δήλωση της συμβούλου Γουίλιαμς.

Πρόσθεσε ότι έπρεπε να ληφθούν πλήρως υπόψη πολιτισμικές και ιστορικές ευαισθησίες.

Το περιστατικό καταδίκασε με δήλωσή της και η βουλευτής βορείου Λονδίνου Τερέζα Βίλιερς. «Ήταν μία ανεύθυνη κίνηση που αγνοεί πολιτισμικές ευαισθησίες. Η αυτοαποκαλούμενη ‘ΤΔΒΚ’ δεν αναγνωρίζεται ως νόμιμη κυβέρνηση από τη διεθνή κοινότητα ή από τα δικαστήρια», τόνισε η Συντηρητική βουλευτής.

Η κα Βίλιερς συμπλήρωσε ότι η έπαρση αυτής της σημαίας σε δημαρχείο του βορείου Λονδίνου θα έχει προκαλέσει «πόνο και αναστάτωση» σε κατοίκους που εκδιώχθηκαν από τις εστίες τους λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής.

Τόνισε μάλιστα ότι το περιστατικό μοιάζει με προσπάθεια εξασφάλισης αναγνώρισης «από την πίσω πόρτα» της παράνομης διοίκησης στο βορρά της Κύπρου και της έκνομης διχοτόμησης της Κύπρου.

Η Βίλιερς εξέφρασε επίσης ανακούφιση για τη διόρθωση της κατάστασης, καλώντας το δημοτικό συμβούλιο να μην επαναλάβει το λάθος.

Άμεση ήταν η αντίδραση και της Εθνικής Κυπριακής Ομοσπονδίας Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Πρόεδρος αυτής Χρίστος Καραολής και η Γραμματεία της παροικιακής οργάνωσης δήλωσαν ότι καθώς επισημαίνεται η συμπλήρωση 38 ετών από την παράνομη μονομερή ανακήρυξη του ψευδοκράτους, η σημαία της αυτοαποκαλούμενης ‘ΤΔΒΚ’ «υψώθηκε κατά τρόπο απαράδεκτο» έξω από το δημαρχείο του Waltham Forest.

«Είναι οικτρό, χωρίς ευαισθησία και βαθιά προκλητικό για τους Κύπριους, καθώς και ασέβεια προς τη μακρόχρονη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου για την Κύπρο επί διαδοχικές βρετανικές κυβερνήσεις», συνέχισε η δήλωση.

Τονίστηκε μάλιστα ότι το 1983 η βρετανική κυβέρνηση αποδοκίμασε τη μονομερή ανακήρυξη και ως εκ τούτου είναι «αδικαιολόγητη» η έπαρση της συγκεκριμένης σημαίας.

#BREAKING – Our statement and an apology from the Leader of Waltham Forest Council, Grace Williams, on the flag-raising of the unrecognised secessionist regime in occupied northern Cyprus outside Waltham Forest Town Hall yesterday morning pic.twitter.com/TeW4tUq16P

— National Federation of Cypriots in the UK (@UKCypriotFed) November 16, 2021