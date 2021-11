Σεισμός 5 Ρίχτερ στη βορειοδυτική Τουρκία 

Σεισμός μεγέθους 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη βορειοδυτική Τουρκία σύμφωνα με εκτίμηση του Ευρωμεσογειακού Σεισμολογικού Κέντρου (EMSC).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα δυτικά της πόλης Ντούτζε, σχεδόν 200 χιλιόμετρα ανατολικά της Κωνσταντινούπολης, όπου πάντως η δόνηση έγινε αισθητή.

Το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 2 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές από τον σεισμό.

M5.0 #earthquake (#deprem) strikes 53 km E of #Adapazarı (#Turkey) 17 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/FzzCP5TM4y

— EMSC (@LastQuake) November 17, 2021