Υπόθεση Πενγκ Σουάι: Απειλή επιβολής τενιστικού εμπάργκο στην Κίνα

Στο μέτρο της απομάκρυνσης των διοργανώσεων τένις γυναικών από την Κίνα απειλεί να προχωρήσει ο Σύνδεσμος του Γυναικείου Τένις (WTA), εάν δεν προκύψει από το Πεκίνο επαρκής απάντηση στην κατηγορία της (ακόμη εξαφανισμένης) πρωταθλήτριας Πενγκ Σουάι περί σεξουαλικής επίθεσης από τον πρώην πρωθυπουργό της Κίνας.

Η Πενγκ, πρώην νούμερο 1 στον κόσμο στο διπλό γυναικών στο οποίο και ειδικευόταν, κατακτώντας τίτλους στο Γουίμπλεντον και το Ρολάν Γκαρός, κατήγγειλε τον άλλοτε κορυφαίο πολιτικό Ζανγκ Γκαολί για σεξουαλική παρενόχληση, επίθεση, και μακροχρόνιο εξαναγκασμό σε σχέση μαζί του. Η καταγγελία έγινε στις 2 Νοεμβρίου σε κινεζικό μέσο κοινωνικής δικτύωσης το οποίο μισή ώρα αργότερα είχε διαγραφεί.

Το χειρότερο είναι ότι μετά την ανάρτηση της Πενγκ, εξαφανίστηκε και η ίδια, ενώ το κομμουνιστικό καθεστώς στο Πεκίνο δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση, προκαλώντας τεράστια ανησυχία στον κόσμο του τένις.

Την Πέμπτη ο επικεφαλής του WTA Στιβ Σάιμον δήλωσε στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι σκέπτεται να ακυρώσει ή να οργανώσει αλλού τα 10 τουρνουά που είναι προγραμματισμένα για το 2022 στην Κίνα.

«Βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι στη σχέση μας με την Κίνα και την παρουσία και λειτουργία μας εκεί», δήλωσε ο κ. Σάιμον στο CNN.

“We won’t be comfortable until we have a chance to speak with her directly.”

"We won't be comfortable until we have a chance to speak with her directly."

The head of the Women's Tennis Association has cast doubt on an email claiming to be from Chinese tennis star Peng Shuai, saying it only raises further concerns for her safety.

— OutFrontCNN (@OutFrontCNN) November 19, 2021