Δεύτερη νύχτα βίαιων επεισοδίων στην Ολλανδία

Nέες συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ του Σαββάτου στη Χάγη στο τέλος διαδήλωσης ενάντια στα μέτρα της ολλανδικής κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας Covid-19, την επομένη του «οργίου βίας» που ξέσπασε στο Ρότερνταμ, όπου 51 άτομα συνελήφθησαν και πολλοί τραυματίστηκαν.

Στην περιοχή της Χάγης όπου έχει έδρα η ολλανδική κυβέρνηση, διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και διάφορα αντικείμενα σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε ποδήλατα.

Οι αρχές προχώρησαν σε τουλάχιστον μια σύλληψη.

Netherlands 🇳🇱 Anti WAX Passport, Anti Everything 🔥 This is bedlam, it’s outta control. This is what the Govt wanted, they’ll bring Order after the Chaos. Long Live the People 👊 pic.twitter.com/2U9dRXxQJR

— 𝙍𝙄𝙎𝙀𝙈𝙀𝙇𝘽𝙊𝙐𝙍𝙉𝙀 (@risemelbourne) November 19, 2021