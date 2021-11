Lockdown: Σκηνικό ανάφλεξης στην Ευρώπη με το 5ο κύμα προ των πυλών

Νέος γύρος επεισοδίων σημάδευσε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μετά την αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων λόγω της έξαρσης της πανδημίας.

Στην Ολλανδία ξέσπασαν νέα επεισόδια, αυτή τη φορά στην Χάγη, όπου πολίτες που διαφωνούν με τα μέτρα της κυβέρνησης επιτέθηκαν εναντίον της αστυνομίας.

Χιλιάδες διαδηλωτές προχώρησαν σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Αυστρία, την Κροατία και την Ιταλία.

Την ίδια ώρα, ο ΠΟΥ εκφράζει έντονη ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων. Ο περιφερειακός διευθυντής, δρ Χανς Κλούγκε δήλωσε στο BBC, ότι αν δεν ληφθούν αυστηρά μέτρα σε όλη την Ευρώπη, αναμένεται να πεθάνουν περίπου 500.000 άνθρωποι έως την προσεχή άνοιξη.

Την ίδια ώρα, ο επικεφαλής του Ινστιτούτου «Ρόμπερτ Κοχ», Λόταρ Βίλερ, τόνισε ότι η χορήγηση της τρίτης δόσης θεωρείται κρίσιμη και ενώ πληθαίνουν οι ενδείξεις για κίνδυνο πέμπτου κύματος της πανδημίας «αν δεν αυξηθούν γρήγορα τα ποσοστά εμβολιασμού και δεν περιοριστούν οι επαφές».

Πολλές κυβερνήσεις αυστηροποιούν τα μέτρα προκειμένου να φρενάρουν την επέλαση του νέου κύματος.

Πέντε αστυνομικοί τραυματίστηκαν στην Ολλανδία και τουλάχιστον 40 πολίτες συνελήφθησαν σε τρεις επαρχίες της χώρας, καθώς οι βίαιες διαμαρτυρίες κατά των περιοριστικών μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του νέου κορωνοϊού συνεχίστηκαν για δεύτερη νύχτα χθες, Σάββατο.

Οι ολλανδικές αρχές χρησιμοποίησαν αντλίες με νερό υπό πίεση, εκπαιδευμένους σκύλους και την έφιππη αστυνομία για να σταματήσουν τους ταραξίες που έβαζαν φωτιές και πετούσαν πυροτεχνήματα στα χειρότερα επεισόδια που έχουν σημειωθεί στη χώρα από τον Ιανουάριο που ένα ολικό λοκντάουν οδήγησε σε εκτεταμένη αναταραχή και σε περισσότερες από 500 συλλήψεις.

Τα πρόσφατα επεισόδια άρχισαν την Παρασκευή το βράδυ στο Ρότερνταμ, όπου η αστυνομία άνοιξε πυρ για να διαλύσει ένα πλήθος εκατοντάδων ανθρώπων κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας, για την οποία ο δήμαρχος της πόλης είπε ότι μετατράπηκε σε «ένα όργιο βίας».

Τρεις άνθρωποι που πιστεύεται ότι τραυματίστηκαν από σφαίρες της αστυνομίας παραμένουν σήμερα στο νοσοκομείο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών.

Οι διαμαρτυρίες προκλήθηκαν από την αντίθεση στα σχέδια της κυβέρνησης να περιορίσει την χρήση του υγειονομικού πάσου που ισχύει σε όλη τη χώρα σε όσους έχουν είτε αναρρώσει από την COVID-19, είτε εμβολιαστεί κατά της νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός, αποκλείοντας αυτούς που έχουν αρνητικό αποτέλεσμα σε διαγνωστικό τεστ για τον ιό.

Η Ολλανδία επέβαλλε εκ νέου κάποια μέτρα λοκντάουν στον πληθυσμό της των 17,5 εκατομμυρίων το περασμένο σαββατοκύριακο για αρχικά τρεις εβδομάδες σε μια προσπάθεια να επιβραδύνει έξαρση του ιού, αλλά τα ημερήσια κρούσματα παραμένουν στα υψηλότερα επίπεδα από τότε που ξέσπασε η πανδημία.

Οι νέοι εξοργίστηκαν επίσης από την απαγόρευση της ρίψης πυροτεχνημάτων την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για να αποφευχθεί η πρόκληση περαιτέρω πίεσης στα νοσοκομεία, τα οποία έχουν ήδη αναγκαστεί να περιορίσουν κάποιες από τις υπηρεσίες περίθαλψης που παρέχουν λόγω της αύξησης των ασθενών με COVID-19.

Στην Χάγη σημειώθηκαν κάποια από τα πιο σοβαρά επεισόδια της νύχτας που πέρασε, κατά τα οποία τραυματίστηκαν 5 αστυνομικοί, ο ένας σοβαρά, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας. Η έφιππη αστυνομία απήγγειλε κατηγορίες και συνέλαβε 19 ανθρώπους, ένας από τους οποίους κατηγορήθηκε ότι πέταξε πέτρα στο παράθυρο διερχόμενου ασθενοφόρου.

Δύο αγώνες του Ολλανδικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, που ήταν κλειστοί στο κοινό βάσει των αυστηρότερων περιοριστικών μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας, διακόπηκαν για σύντομο χρονικό διάστημα χθες, Σάββατο, το βράδυ καθώς μικρές ομάδες οπαδών κατάφεραν να εισέλθουν στα στάδια και πέταξαν πυροτεχνήματα.

Άλλες 13 συλλήψεις αναφέρθηκαν από την αστυνομία σε δύο πόλεις στην νότια επαρχία του Λίμπουργκ, ενώ ταραχές αναφέρθηκαν επίσης στην βόρεια επαρχία Φλέβολαντ. Οκτώ άνθρωποι συνελήφθησαν εξάλλου στην πόλη Ουρκ, όπου νωρίτερα φέτος είχε πυρποληθεί κέντρο διεξαγωγής διαγνωστικών τεστ για τον νέο κορωνοϊό.

Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν στην αυστριακή πρωτεύουσα, Βιέννη, μετά την κυβερνητική απόφαση για επιβολή εθνικού lockdown για 20 ημέρες.

Οι διαδηλωτές ανεμίζαν σημαίες της Αυστρίας και ξεδίπλωσαν πανό με συνθήματα όπως «Ελευθερία« και «Αντίσταση».

Στο Ζάγκρεμπ χιλιάδες πολίτες προχώρησαν σε πορεία για να εκφράσουν την αντίθεση τους στην απόφαση της κυβένρησης να καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός στους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα.

VIDEO: 🇭🇷 Thousands took to the streets in the Croatian capital #Zagreb on Saturday in the biggest demonstration the country has seen against #Covid19 measures since the start of the pandemic pic.twitter.com/QSosU1oPgA

— AFP News Agency (@AFP) November 21, 2021