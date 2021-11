ΗΠΑ: Στα διαστημικά χνάρια του πατέρα της 60 χρόνια μετά

Εξήντα χρόνια μετά την ιστορική πτήση του πατέρα της, εκείνη με τη σειρά της ακολουθεί τα βήματά του: η Λόρα Σέπαρντ Τσέρτσλεϊ, η κόρη του πρώτου Αμερικανού στο διάστημα Άλαν Σέπαρντ, θα είναι μία από τους έξι επιβάτες της επόμενης πτήσης της Blue Origin, στις αρχές Δεκεμβρίου.

Η διαστημική εταιρεία του Τζεφ Μπέζος ανακοίνωσε σήμερα ποια θα είναι η τρίτη επανδρωμένη πτήση της με την απογείωση να πραγματοποιείται στο δυτικό Τέξας, στις 9 Δεκεμβρίου.

Alan Shepard, the first American in #NewShepard’s namesake, helped pave the way to space in 1961. Sixty years later, his daughter, Laura Shepard Churchley, will follow in his footsteps and continue inspiring the next generation. #EarthNeedsSpace https://t.co/wQ4zkgc1yn

