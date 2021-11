«Μετάλλαξη Μποτσουάνα»: Μπλόκο Ε.Ε. σε αεροπορικές αφίξεις από τη νότια Αφρική

«Μπλόκο» στους ταξιδιώτες από τις περιοχές της νότιας Αφρικής θέτει η Ε.Ε., στον απόηχο της διεθνούς ανησυχίας που έχει πυροδοτήσει η εμφάνισης της νέας παραλλαγής του κορωνοϊού, της επονομαζόμενης «μετάλλαξης της Μποτσουάνα».

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε στενό συντονισμό με τα κράτη – μέλη θα προτείνει να ενεργοποιήσει το επείγον μέτρο του τερματισμού των αεροπορικών αφίξεων από την ευρύτερη περιοχή της νότιας Αφρικής, λόγω της ανησυχίας για την παράλλαγή B.1.1.529».

The @EU_Commission will propose, in close coordination with Member States, to activate the emergency brake to stop air travel from the southern African region due to the variant of concern B.1.1.529.

