Μετάλλαξη Όμικρον: Εντοπίστηκε κρούσμα στην Τσεχία

Το πρώτο κρούσμα της νέας μετάλλαξης «Όμικρον» του κορωνοϊού επιβεβαίωσε και η Τσεχία.

Το περιφερειακό νοσοκομείο του Λίμπερετς, στα βόρεια της χώρας, ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε η παραλλαγή Όμικρον σε ασθενή που πάσχει από Covid-19. Από το μεσημέρι, είχε γίνει γνωστό πως στη χώρα εξετάζεται ύποπτο κρούσμα.

#BREAKING Hospital confirms first Czech case of new Covid strain pic.twitter.com/afwvufzwPm

