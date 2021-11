Formula 1: Πέθανε ο ιδρυτής της Williams, Φρανκ Ουίλιαμς

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Φρανκ Ουίλιαμς, ιδρυτής και πρώην επικεφαλής της ομάδας της Formula 1, Williams Racing.

Ο Φρανκ Ουίλιαμς είχε εισαχθεί σε νοσοκομείο την Παρασκευή.

«Μετά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο την Παρασκευή, ο σερ Φρανκ πέθανε ειρηνικά σήμερα το πρωί, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», ανακοίνωσε η Williams Racing.

Sir Frank Williams

A man who succeeded against the odds to become a true Formula 1 legend

Rest in peace, Sir Frank pic.twitter.com/WLFCDl6uyV

— Formula 1 (@F1) November 28, 2021