Βρετανία: Καταγγελίες πως ο πρίγκιπας Κάρολος «ανησυχούσε για το χρώμα του εγγονού του»

Αίσθηση έχουν προκαλέσει στη Βρετανία οι αναφορές σε βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα, σύμφωνα με τις οποίες ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν αυτός που «ανησυχούσε για το χρώμα του μωρού των Χάρι και Μέγκαν».

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Κρίστοφερ Άντερσεν, πρώην συντάκτης του αμερικανικού περιοδικού People, έβαλε «φωτιά» στο παλάτι με αναφορά στο βιβλίο του «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan»

Ο Άντερσεν έγραψε ότι την ημέρα που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας του Χάρι και της Μέγκαν, τον Νοέμβριο του 2017, ο πρίγκιπας είπε στη Δούκισσα της Κορνουάλης: «Αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζουν τα παιδιά τους;», Όταν η Καμίλα απάντησε: «Λοιπόν, θα είναι υπέροχα, είμαι σίγουρη», το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο Τσαρλς συνέχισε λέγοντας: «Εννοώ, ότι τι χρώμα πιστεύεις ότι θα έχει το δέρμα τους;»

Το γραφείο του Πρίγκιπα της Ουαλίας απέρριψε τους εν λόγω ισχυρισμούς, ενώ ένας εκπρόσωπος του Clarence House είπε: «Όλα αυτά είναι φαντασία και δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό».

Υπενθυμίζεται πως σε συνέντευξη που παραχώρησαν στην Όπρα Ουίνφρεϊ, ο δούκας και η δούκισσα του Σάσεξ είχαν πει ότι μέλος της βασιλικής οικογένειας είχε εγείρει ζήτημα για το χρώμα του δέρματος που θα είχε ο γιος τους, Άρτσι.

Η Μέγκαν σημείωσε ότι είχαν αρνηθεί τον τίτλο του πρίγκιπα για τον γιο της Άρτσι, ο οποίος είναι τώρα ενός έτους, επειδή υπήρχαν ανησυχίες εντός της βασιλικής οικογένειας της Βρετανίας «σχετικά με το πόσο σκούρο μπορεί να ήταν το δέρμα του όταν θα γεννιόταν».

«Αυτό μου μεταφέρθηκε από τον Χάρι, αυτές ήταν συζητήσεις που η οικογένεια είχε μαζί του» πρόσθεσε. Η δούκισσα του Σάσεξ δεν κατονόμασε ποιος εξέφρασε αυτές τις ανησυχίες, ενώ από την πλευρά του ο πρίγκιπας Χάρι ανέφερε ότι «αυτή τη συζήτηση, δεν πρόκειται να μοιραστώ ποτέ», σημειώνοντας ότι είχε σοκαριστεί.

Με πληροφορίες από Guardian

