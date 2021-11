Διάγγελμα Μπάιντεν για «Όμικρον»: Λόγος ανησυχίας, όχι πανικού

O Πρόεδρος Μπάιντεν προέτρεψε τους Αμερικανούς να φορούν μάσκες τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, σε μήνυμά του με αφορμή την νέα μετάλλαξη του κορωνοϊού.

«Αργά ή γρήγορα, θα δούμε κρούσματα αυτής της νέας μετάλλαξης και στις Ηνωμένες Πολιτείες», είπε ο Μπάιντεν και πρόσθεσε: «Σας παρακαλώ να φορά τις μάσκες σας όσο βρίσκεστε σε εσωτερικούς χώρους, και σε δημόσιους χώρους όταν περιβάλλεσθε από άλλους ανθρώπους».

Ο Τζο Μπάιντεν χαρακτήρισε την μετάλλαξη Όμικρον ως λόγο ανησυχίας αλλά όχι πανικού και προέτρεψε εκ νέου τους Αμερικανούς να εμβολιαστούν.

