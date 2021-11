Ο Κάρολος αρνείται τα ρατσιστικά σχόλια

ΛΟΝΔΙΝΟ. Το ιδιωτικό γραφείο του πρίγκιπα της Ουαλλίας απέρριψε ως «φανταστικούς» τους ισχυρισμούς νέου βιβλίου, που αναφέρει ότι ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν εκείνος που διατύπωσε εικασίες για το χρώμα του δέρματος των μελλοντικών παιδιών του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ. Ο Αμερικανός δημοσιογράφος και συγγραφέας Κρίστοφερ Aντερσεν, πρώην συντάκτης του αμερικανικού περιοδικού της σόουμπιζ People, ισχυρίζεται στο βιβλίο του ότι ο Κάρολος έκανε το σχόλιο την ημέρα που ανακοινώθηκε ο αρραβώνας του Χάρι και της Μέγκαν, τον Νοέμβριο του 2017.

Στο βιβλίο «Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan», ο Αντερσεν γράφει ότι ο πρίγκιπας είπε στη δούκισσα της Κορνουάλης: «Αναρωτιέμαι πώς θα είναι τα παιδιά». Οταν η Καμίλα απάντησε: «Λοιπόν, απολύτως υπέροχα, είμαι σίγουρη», το βιβλίο ισχυρίζεται ότι ο Κάρολος συνέχισε λέγοντας: «Εννοώ, ποιο πιστεύεις ότι μπορεί να είναι το χρώμα της επιδερμίδας των παιδιών τους;». Το Clarence House, το ιδιωτικό γραφείο του πρίγκιπα Κάρολου, απέρριψε χθες κατηγορηματικά αυτήν την εκδοχή των γεγονότων, λέγοντας πως «αυτά είναι αποκυήματα φαντασίας και δεν αξίζουν περαιτέρω σχολιασμό».

Ο Χάρι και η Μέγκαν κατηγόρησαν, χωρίς να κατονομάσουν, ένα μέλος της βασιλικής οικογενείας για ρατσισμό στους συγκλονιστικούς ισχυρισμούς που διατύπωσαν κατά τη διάρκεια της συνέντευξής τους στην Οπρα Ουίνφρεϊ νωρίτερα φέτος. Η Μέγκαν είπε ότι όταν ήταν έγκυος στον Αρτσι, ένα μέλος της βασιλικής οικογενείας προκάλεσε «συζητήσεις για το πόσο σκούρο μπορεί να είναι το δέρμα του όταν γεννηθεί». Ερωτηθείσα εάν υπήρχαν ανησυχίες ότι το παιδί της θα είναι «πολύ μελαψό» και ότι αυτό θα είναι πρόβλημα, η Μέγκαν είπε: «Αν αυτό υποθέτετε, έχετε δίκιο». Ο Χάρι αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, προσθέτοντας ότι «αυτή τη συνομιλία δεν πρόκειται να τη μοιραστώ ποτέ. Εκείνη η στιγμή ήταν άβολη, ήμουν σοκαρισμένος».