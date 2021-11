Βρετανός υπ. Υγείας: Έπεισε on camera δημοσιογράφο να κάνει την τρίτη δόση (βίντεο)

Μια απίστευτη στιγμή κατέγραψε η κάμερα του Sky News στη Βρετανία, με τον υπουργό Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ να πείθει τον επικεφαλής πολιτικό ανταποκριτή του δικτύου, Τζον Κρεγκ, να κάνει επιτόπου την ενισχυτική δόση του εμβολίου κατά της Covid-19, τη στιγμή που οι δυο τους ετοιμάζονταν για μια συνέντευξη στο εμβολιαστικό κέντρο του νοσοκομείου του St Thomas.

Watch as Health Secretary @sajidjavid persuades Sky’s chief political correspondent @joncraig to get his booster jab while the pair were preparing for an interview at St Thomas’ Hospital vaccination centre.

Get live #COVID19 updates: https://t.co/wIvNhraJrm pic.twitter.com/V8I7KUfWOD

— Sky News (@SkyNews) November 29, 2021