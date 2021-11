Νέα ιστορική βουτιά κατέγραψε η τουρκική λίρα, χάνοντας πάνω από το 4% της αξίας της μέσα σε μία ημέρα, έναντι του δολαρίου και του ευρώ.

Γύρω στις 19.50 απόψε (ώρα Ελλάδας) η ισοτιμία διαμορφωνόταν στις 13,44 λίρες ανά δολάριο και στις 15,15 ανά ευρώ, ένα επίπεδο που δεν είχε φτάσει ποτέ έναντι του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Η νέα πτώση καταγράφεται λίγες ώρες πριν μεταδοθεί η συνέντευξη του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στη δημόσια τηλεόραση TRT. Την Δευτέρα, ο Ερντογάν επανέλαβε ότι αντιτίθεται σε κάθε «συμβιβασμό» όσον αφορά τα επιτόκια, παρά τη βύθιση του νομίσματος.

Η λίρα έχασε την περασμένη εβδομάδα το 13% της αξίας της έναντι του δολαρίου μέσα σε λίγες ώρες, απώλεια που εν μέρει προκλήθηκε από τη μείωση των επιτοκίων. Διαφωνώντας με τις κλασικές οικονομικές θεωρίες, ο Ερντογάν εκτιμά ότι τα υψηλά επιτόκια ευνοούν τον πληθωρισμό.

Όπως επιθυμούσε ο πρόεδρος, η Κεντρική Τράπεζα μείωσε και πάλι τα επιτόκια τον Νοέμβριο (από το 16 στο 15%) για τρίτη φορά σε λιγότερο από δύο μήνες, ενώ ο πληθωρισμός φτάνει το 20%, είναι δηλαδή τέσσερις φορές υψηλότερος από τον στόχο που επιδίωκε η κυβέρνηση. Ορισμένοι ειδικοί εκτιμούν ότι ο πληθωρισμός του Νοεμβρίου, που θα ανακοινωθεί την Παρασκευή, θα είναι υψηλότερος από 20%.

Από την αρχή του έτους η λίρα έχει χάσει πάνω από το 40% της αξίας της.

