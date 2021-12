Πάπας Φραγκίσκος στην Κύπρο: Τρομερό το τραύμα που έχει υποστεί η χώρα τις τελευταίες δεκαετίες

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ. «Είμαι ευτυχής που επισκέπτομαι αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Πάπας Φραγκίσκος από τον Καθεδρικό Ναό Μαρωνιτών της Παναγίας των Χαρίτων στη Λευκωσία, κατά τη διάρκεια της πρώτης ομιλίας του στην Κύπρο, «βαδίζοντας ως προσκυνητής στα βήματα του μεγάλου Αποστόλου Βαρνάβα».

Ο Πάπας αναφέρθηκε εκτενώς την Πέμπτη στα βήματα και τις πράξεις των Αποστόλων Βαρνάβα και Παύλου, όπως και στη σημασία της γεωγραφικής θέσης της Κύπρου -ένας τόπος που αποτελεί «την ανατολική πύλη προς την Ευρώπη, και τη Δυτική προς τη Μέση Ανατολή», ανέφερε- , αλλά και στην αξία της ποικιλομορφίας και στη σημασία της υπομονής και της αδελφοσύνης. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, παρομοίωσε την Κύπρο με «ένα μαργαριτάρι μεγάλης αξίας στην καρδιά της Μεσογείου».

«Η ομορφιά αυτής της γης πηγάζει από τους πολιτισμούς που διασταυρώθηκαν και αναμείχθηκαν κατά τη διάρκεια των αιώνων», τόνισε ο Ποντίφικας, συμπληρώνοντας πως και τώρα η Κύπρος διαμορφώνεται από το πλήθος λαών και ανθρώπων στα εδάφη της, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστών. «Είναι πολύ σημαντικό να προστατεύουμε και να προάγουμε κάθε συνιστώσα της κοινωνίας, ιδιαίτερα τις μειονότητες», δήλωσε.

I come to Cyprus with the same desire as the Apostle Barnabas: to see the grace of God at work in your Church and your land, to rejoice with you at the wondrous things the Lord has done, and to urge you to persevere always, without growing weary or discouraged. #ApostolicJourney

— Pope Francis (@Pontifex) December 2, 2021