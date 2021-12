Βρετανία: Σάλος με περσινό κορωνοπάρτι στην Ντάουνινγκ Στριτ (βίντεο)

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δέχεται επικρίσεις την Τετάρτη μετά τη δημοσιοποίηση ενός βίντεο στο οποίο εμφανίζεται προσωπικό της Ντάουνινγκ Στριτ να γελά και να αστειεύεται σχετικά με τη διοργάνωση μιας χριστουγεννιάτικης γιορτής εκεί το 2020, όταν απαγορεύονταν οι συναθροίσεις λόγω των περιοριστικών μέτρων που είχαν ληφθεί εξαιτίας της Covid-19.

Το βίντεο το οποίο περιήλθε στην κατοχή του μεγάλου ιδιωτικού τηλεοπτικού δικτύου ITV δείχνει την Αλέγκρα Στράτον, τότε εκπρόσωπο Τύπου του κ. Τζόνσον, να κάνει πρόβα τις απαντήσεις που θα έδινε σε μια συνέντευξη Τύπου την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου του 2020. Κανείς δημοσιογράφος δεν είναι παρών, όμως στο βίντεο εμφανίζεται ο Εντ Όλντφιλντ, ειδικός σύμβουλος του Βρετανού πρωθυπουργού καθώς και ακόμη ένας συνεργάτης τους.

Η κα Στράτον, κάνοντας πλάκα, δηλώνει: «Το φανταστικό πάρτι ήταν μια επαγγελματική συνάντηση, δεν τηρούνταν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης».

Την εποχή εκείνη στο Λονδίνο ίσχυαν αυστηροί περιορισμοί λόγω της υγειονομικής κρίσης και απαγορεύονταν οι συναθροίσεις περισσότερων από δύο ατόμων σε εσωτερικούς χώρους.

Στο βίντεο η κα Στράτον απαντά γελώντας σε ερωτήσεις συναδέλφων της που προσποιούνται τους δημοσιογράφους.

Exclusive: Downing Street staff shown joking in leaked recording about Christmas party they later denied https://t.co/4IejHdqtJM

— ITV News Politics (@ITVNewsPolitics) December 7, 2021