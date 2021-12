Moderna: Αναπτύσσει εμβόλιο «τρία σε ένα» για Covid, γρίπη και RSV

Εμβόλιο «τρία σε ένα» κατά της Covid-19, της γρίπης και του αναπνευστικού συγκυτιακού ιού (RSV) ανακοίνωσε ότι αναπτύσσει η εταιρεία Moderna. Το εν λόγω πρωτοποριακό εμβόλιο θα τροποποιείται διαρκώς προκειμένου να αντιμετωπίζει νέες μεταλλάξεις.

«Ένας πυλώνας της στρατηγικής προϊόντων της Moderna είναι η ανάπτυξη ενός ετήσιου αναμνηστικού εμβολίου για λοιμώξεις του αναπνευστικού, το οποίο η εταιρεία σχεδιάζει να προσαρμόζει συνεχώς. Η Εταιρεία πιστεύει ότι θα μπορούσε να είναι η πρώτη στην αγορά με ένα ενισχυτικό εμβόλιο COVID + Γρίπη + RSV» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

One pillar of our product strategy is to develop a pan-respiratory annual #booster #vaccine, which we plan to continuously customize. We believe that we could be first to market with a COVID + #Flu + #RSV booster vaccine. https://t.co/RXnx5k57hC

