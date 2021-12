ΗΠΑ: Τουλάχιστον 50 νεκροί από ανεμοστρόβιλους – Κατέρρευσε αποθήκη της Amazon

Περίπου 50 άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν χάσει τη ζωή τους από τους καταστροφικούς ανεμοστρόβιλους που έπληξαν το Κεντάκι και άλλες αμερικανικές πολιτείες αργά χθες, Παρασκευή, το βράδυ και σήμερα το πρωί, δήλωσε ο κυβερνήτης του Κεντάκι Άντι Μπεσίρ, σύμφωνα με την εφημερίδα Washington Post.

Ο Μπεσίρ φέρεται από την Post να δήλωσε σε συνέντευξή του στον τοπικό τηλεοπτικό σταθμό WLKY πως ο αριθμός των νεκρών μπορεί να είναι «σημαντικά μεγαλύτερος απ’ αυτόν».

Video of the tornado that hit the Amazon facility near Edwardsville, IL tonight… from Danielle Henke pic.twitter.com/5CNbJ03VzI

— James Spann (@spann) December 11, 2021