Ανεμοστρόβιλοι στις ΗΠΑ: Δύο νεκροί σε αποθήκη της Amazon – Πολλοί αγνοούμενοι

Τουλάχιστον δύο εργαζόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από την κατάρρευση μέρους της οροφής μιας αποθήκης της Amazon κοντά στο Σεν Λούις,, αφού ανεμοστρόβιλοι και ισχυρές βροχοπτώσεις έπληξαν την περιοχή, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Αρκετοί άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται καθώς οι διασώστες αναζητούν αγωνιωδώς εργαζόμενους που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί στην αποθήκη που βρίσκεται στο Έντουαρντσβιλ του Ιλινόι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Αρχηγός της Αστυνομίας Μάικ Φίλμπακ. Είπε πως περίπου 50 εργαζόμενοι φέρονταν να βρίσκονταν στην αποθήκη όταν σημειώθηκε ένα «σχετιζόμενο με τον καιρό γεγονός» γύρω στις 8.30 μ.μ. της Παρασκευής (ώρα ΗΠΑ).

Τουλάχιστον 30 εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν από το σημείο με λεωφορείο και άλλοι μπορεί να έχουν φύγει μόνοι τους, είπε ο Φίλμπανκ και πρόσθεσε πως είναι δύσκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής αριθμός των εργαζομένων που ενδέχεται να αγνοούνται επειδή η αποθήκη δεν είχε «έναν καθορισμένο αριθμό μελών προσωπικού».

Πλάνα από drone από το σημείο έδειξαν εργαζόμενους στα συνεργεία διάσωσης να ερευνούν μια τεράστια περιοχή γεμάτη μπάζα ενώ έπεφτε το σκοτάδι. Μία γυναίκα, η Σάρα Μπίερμαν, είπε πως ανησυχεί πολύ για τον άνδρα της, ο οποίος εργάζεται στην αποθήκη.

«Του μίλησα γύρω στις οκτώ απόψε, λίγο πριν του στείλω ένα μήνυμα κειμένου, επέστρεφε στην αποθήκη για να αφήσει το βαν του», δήλωσε σε έναν δημοσιογράφο.

«Από τότε δεν έχω νέα του, απλώς άκουσα τις ειδήσεις και ζούμε στο Έντουαρντσβιλ – έπεσε το ρεύμα. Έτσι αποφάσισα να έρθω εδώ να δω τι συνέβαινε, και δεν είχα ιδέα ότι το κτίριο ήταν σε τόσο κακή κατάσταση. Ανησυχώ πολύ», είπε.

Εκπρόσωπος της Amazon είπε πως η εταιρία εργάζεται με την ομάδα άμεσης παρέμβασης που βρίσκεται στο σημείο.

«Λυπούμαστε πολύ για τα νέα ότι μέλη της οικογένειας της Amazon έχασαν τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της καταιγίδας», δήλωσε η εκπρόσωπος Κέλι Νέιτελ. «Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τα θύματα, τα αγαπημένα τους πρόσωπα, και όλους όσοι επηρεάστηκαν από την καταιγίδα. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλα τα μέλη της ομάδας άμεσης παρέμβασης για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές τους στο σημείο».

Ο κυβερνήτης του Ιλινόι Τζέι Μπι Πρίτζκερ έγραψε στο Twitter: «Οι προσευχές μου είναι με τους ανθρώπους του Έντουαρντσβιλ απόψε και επικοινώνησα με τον δήμαρχο για την παροχή όσων πολιτειακών πόρων χρειαστεί».

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία των ΗΠΑ είχε εκδώσει το βράδυ της Παρασκευής προειδοποιήσεις για περιοχές σε αρκετές πολιτείες περιλαμβανομένου του Άρκανσο, του Τενεσί, του Μισούρι και του Ιλινόι.

Οι ανεμοστρόβιλοι που στοίχισαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών είναι μια «αφάνταστη τραγωδία», δήλωσε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Ο αμερικανός πρόεδρος διευκρίνισε στο Twitter πως ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο. «Εργαζόμαστε μαζί με τους κυβερνήτες (των πολιτειών) για να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε αυτό που είναι απαραίτητο για την αναζήτηση επιζώντων», πρόσθεσε.

This morning, I was briefed on the devastating tornadoes across the central U.S. To lose a loved one in a storm like this is an unimaginable tragedy. We’re working with Governors to ensure they have what they need as the search for survivors and damage assessments continue.

— President Biden (@POTUS) December 11, 2021