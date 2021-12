Μετάλλαξη Όμικρον: Πρώτος θάνατος στη Βρετανία

Τον πρώτο θάνατο ασθενούς ο οποίος είχε προσβληθεί από τη μετάλλαξη Όμικρον του κορωνοϊού κατέγραψε το Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εμβολιαστικό κέντρο, ο κ. Τζόνσον ανέφερε ότι «η Όμικρον έχει ως αποτέλεσμα νοσηλείες και, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε ότι τουλάχιστον ένας ασθενής με Όμικρον κατέληξε».

Επεσήμανε, δε, με φόντο την ταχεία εξάπλωση της «Όμικρον», ότι «το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε όλοι είναι να λάβουμε ενισχυτικές δόσεις».

