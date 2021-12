TIME: Ο Έλον Μασκ είναι το «Πρόσωπο της Χρονιάς»

Ο επικεφαλής της κατασκευάστριας εταιρείας ηλεκτρικών αυτοκινήτων Tesla και της εταιρείας διαστημικού τουρισμού SpaceX Ίλον Μασκ κηρύχθηκε σήμερα «Πρόσωπο της Χρονιάς» για εφέτος, από το αμερικανικό περιοδικό Time.

Ο Μασκ, σε μια συναρπαστική χρονιά, ξεπέρασε στην κούρσα του διαστήματος τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, και έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο.

Σύμφωνα με τον πρόλογο του σχετικού κειμένου του ΤΙΜΕ, στο οποίο το εμβληματικό περιοδικό εξηγεί τους λόγους της επιλογής του, «ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο δεν έχει σπίτι και πρόσφατα άρχισε να ξεπουλάει την περιουσία του. Ρίχνει δορυφόρους σε τροχιά και τιθασεύει τον ήλιο. Οδηγεί ένα αυτοκίνητο που ο ίδιος δημιούργησε και δεν χρησιμοποιεί βενζίνη – μετά βίας χρειάζεται οδηγό. Με μια κίνηση του δακτύλου του, το χρηματιστήριο εκτοξεύεται στα ύψη ή πέφτει. Ένας στρατός πιστών κρέμεται από κάθε του ρήση. Ονειρεύεται τον Άρη καθώς «ιππεύει« στη Γη».

Elon Musk (@elonmusk) is TIME’s 2021 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/8Y5BhIldNs pic.twitter.com/B6h6rndjIh

— TIME (@TIME) December 13, 2021